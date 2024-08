Vandalismus-Serie in Göttingen: Mehr als 100 Autos zerkratzt Stand: 07.08.2024 11:30 Uhr Unbekannte haben in Göttingen am Wochenende mindestens 104 Autos stark beschädigt. Nicht der erste Fall: Seit Januar 2023 hält die Serie an. Ein Verdächtiger soll jetzt angeklagt werden.

Es sich bei dem oder den Tätern, die in der Nacht zu Sonntag in der Göttinger Weststadt zugeschlagen haben, um den Mann handelt, ist unklar. Laut Polizei haben der oder die Unbekannten die Autos mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Wagen sind auf der Fahrer- und Beifahrerseite teilweise bis auf die Grundierung zerkratzt worden. Die Fahrzeuge waren in der Parisstraße, Romstraße, Wienstraße und Genfstraße sowie auf dem Parkplatz Schützenanger abgestellt. Die Höhe des Schadens kann die Polizei derzeit nicht beziffern.

Seit Anfang 2023 Hunderte zerkratzte Autos

Im vergangenen Jahr wurden in Göttingen im Januar, Februar, März, August und Oktober mindestens 400 Fahrzeuge zerkratzt. Bei der Tat im Herbst konnte die Polizei einen Verdächtigen ermitteln. Im April kam es erneut zu Vorfällen, woraufhin Polizisten den heute 40-Jährigen vorübergehend festnahmen. Auch danach setzte sich die Serie fort.

Vorerst kein Haftbefehl gegen Verdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat die Ermittlungen wegen der Taten im Oktober 2023 abgeschlossen. Der 40-Jährige Mann aus Göttingen soll bald angeklagt werden. Der Verdächtige bleibt aber auf freiem Fuß, für einen Haftbefehl reichen die Vorwürfe nicht, sagte Göttingens Oberstaatsanwalt Andreas Buick. Das Motiv des Beschuldigten ist demnach unklar. Ein krankhaftes Verhalten oder eingeschränkte Schuldfähigkeit bestehe wohl nicht.

