Stand: 12.12.2022 16:27 Uhr VW senkt Hürden für Ausbildung von Software-Experten

Volkswagen sucht weiterhin dringend Digital-Fachkräfte. Allein in der Wolfsburger Konzernzentrale seien 700 Informatik-Stellen offen, sagte die IT-Vorständin von Volkswagen, Hauke Stars. Sie wirbt dabei vor allem darum, die Ausbildungswege zu überdenken. An der Programmierschule "42 Wolfsburg" könnten sich auch Studierende weiterbilden, die keinen speziellen Abschluss im Bereich Software-Entwicklung haben. Volkswagen sucht auch für seine Software-Sparte "Cariad" weiteres Personal. In dem Unternehmen würden zurzeit 13.000 IT-Fachleute arbeiten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.12.2022 | 06:30 Uhr