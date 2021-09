VW-Untreue-Prozess: Gericht spricht Manager frei Stand: 28.09.2021 09:50 Uhr Im Untreue-Prozess um die jahrelange Genehmigung hoher Gehälter für leitende VW-Betriebsräte hat das Landgericht Braunschweig drei frühere und einen amtierenden Personalmanager freigesprochen.

Damit folgte die zuständige Kammer nicht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Diese hatte sich in ihren Plädoyers am Montag für Bewährungsstrafen und Geldauflagen ausgesprochen. Die Verteidiger der Manager plädierten dagegen auf Freisprüche. Die Vorwürfe seien unbegründet, sagte der Verteidiger von Ex-Konzernpersonalvorstand Karlheinz Blessing. Auch sein Vorgänger in dem Amt, Horst Neumann, wies den Untreue-Vorwurf erneut zurück.

Staatsanwaltschaft sieht Untreue-Tatverdacht erfüllt

In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwältin Sonja Walther zuvor gesagt, die Angeklagten hätten in Bezug auf die Bezahlung und Boni führender Betriebsräte pflichtwidrig und vorsätzlich gehandelt. Sie warf den Personalverantwortlichen beim größten europäischen Autohersteller deshalb Untreue vor - teils auch im besonders schweren Fall.

