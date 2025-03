VW-Bilanz: Nettogewinn bricht um mehr als 30 Prozent ein Stand: 11.03.2025 08:51 Uhr VW hat seine Jahresbilanz für 2024 veröffentlicht. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Der Konzern hat deutliche Einbußen zu verzeichnen.

Der Volkswagen-Konzern hat 2024 unter dem Strich 12,4 Milliarden Euro verdient - das sind knapp 31 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Grund für den Rückgang sind etwa der harte Wettbewerb in China und hohe Umbaukosten. Das operative Ergebnis sank im Tagesgeschäft um gut 15 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro. Dies entsprach einer Marge von 5,9 Prozent nach 7,0 Prozent im Vorjahr. Es fiel damit besser aus, als von VW selbst zunächst angekündigt.

So viel weniger Fahrzeuge wurden verkauft

Im September hatte der Autobauer aus Wolfsburg zum zweiten Mal kurz hintereinander seine Gewinnprognose gesenkt. VW-Vorstandschef Oliver Blume hatte das operative Ergebnis auf 18 Milliarden Euro bei einer Umsatzrendite von rund 5,6 Prozent taxiert. Zuvor war das Unternehmen von 6,5 bis 7,0 Prozent ausgegangen. Volkswagen hat 2024 weltweit 2,3 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft - das entspricht rund neun Millionen Fahrzeugen.

VW-Bilanz: Umsatz legt zu

Ein Plus verzeichnete VW 2024 hingegen beim Umsatz. Er stieg um ein Prozent auf 324,7 Milliarden Euro. Dies führt das Unternehmen laut einer schriftlichen Mitteilung auf eine positive Entwicklung im Bereich Finanzdienstleistungen zurück. Die Dividende soll um 30 Prozent auf 6,36 Euro je im Dax notierter Vorzugsaktie gekürzt werden. Das ist ein deutlicherer Schnitt als erwartet. "2025 steht weiterhin im Zeichen der konsequenten Umsetzung", kündigte VW-Chef Oliver Blume an. "Unsere Transformation gewinnt an Substanz und Geschwindigkeit."

35.000 Arbeitsplätze sollen bis 2030 bei VW wegfallen

Der Konzern gab zudem einen Ausblick auf das laufende Jahr. Demnach wird ein Umsatzwachstum angestrebt, die Erlöse sollen das Vorjahr um bis zu 5 Prozent übertreffen. VW-Chef Blume rechnet damit, dass sich die operative Umsatzrendite in etwa auf dem Vorjahresniveau bleibt - mit einer Spanne von 5,5 bis 6,5 Prozent

Vorstand und Management wollen auf Gehalt verzichten

Im Dezember hatten sich Gewerkschaft und Vorstand auf eine Sanierung der Kernmarke VW geeinigt - unter anderem sollen 35.000 Arbeitsplätze bis 2030 in Deutschland wegfallen. Es sieht zudem unter anderem eine Kürzung der Produktion in den deutschen Werken um 734.000 Autos vor. Zudem sollen Vorstand und Management auf Gehalt verzichten.

