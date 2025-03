Sparkurs bei Volkswagen: Vorstand verzichtet auf Gehalt Stand: 10.03.2025 21:55 Uhr Im Dezember hat sich VW einen der härtesten Sparkurse der Konzerngeschichte auferlegt. NDR Informationen zufolge will auch der Vorstand in den kommenden Jahren einsparen und auf bis zu elf Prozent Gehalt verzichten.

Durch den angekündigten Gehaltsverzicht würde der Konzern voraussichtlich 15 Millionen Euro einsparen. Schon im Dezember hatte der Vorstand angekündigt, sich überproportional am Sparkurs des Unternehmens beteiligen zu wollen. Zuerst berichtete das "Handelsblatt".

VW: 35.000 Stellen sollen gestrichen werden

VW-Spitze und Betriebsrat stellen Tarifabschluss vor

Die Belegschaft hatte schon länger gefordert, dass auch die Vorstände um VW-Chef Oliver Blume in der Krise zurückstecken. Im Januar hatte bereits das Management angekündigt, auf acht Prozent Gehalt verzichten zu wollen. Allein das bringt dem VW-Konzern rund 300 Millionen Euro ein. Volkswagen hatte sich kurz vor Weihnachten mit der Gewerkschaft IG Metall auf ein Sanierungsprogramm geeinigt. VW will bis 2030 etwa 35.000 Stellen streichen. Der Autobauer will zusammen mit den Sparprogrammen die jährlichen Kosten um mehr als vier Milliarden Euro senken.

