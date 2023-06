Stand: 09.06.2023 13:04 Uhr Urne löst Bombenalarm auf Hauptfriedhof Braunschweig aus

Der Hauptfriedhof in Braunschweig ist am Freitag wegen eines Bombenverdachts teilweise abgesperrt worden. Beim Ausheben einer Grabstelle stieß ein Mitarbeiter am Morgen auf einen verdächtigen Gegenstand aus Metall. Er rief die Polizei. Die Beamten sperrten die Fundstelle auf dem Friedhof an der Helmstedter Straße im Umkreis von 100 Metern ab. Wie ein Polizeisprecher berichtete, rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen an. Die Experten untersuchten den Gegenstand. Dann die Entwarnung: Bei dem Fundstück handelt es sich um einen harmlosen Urnendeckel. Zuvor hatte die Braunschweiger Zeitung darüber berichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.06.2023 | 14:30 Uhr