Stand: 30.08.2024 07:11 Uhr Unwetter über Hann. Münden hält Feuerwehr im Dauereinsatz

Ein Unwetter hat am Donnerstagabend den Hann. Mündener Ortsteil Hemeln (Landkreis Göttingen) getroffen. Nach starken Regenfällen standen viele Straßen und Wege unter Wasser. In den Häusern liefen Keller voll, die die Feuerwehr leer pumpen mussten. Eine Sturmböe deckte das Dach einer Scheune ab. Nach Angaben der Regionalleitstelle in Göttingen mussten bis in die Nacht rund 60 Einsatzstellen in Hemeln abgearbeitet werden. Auf der anderen Weserseite in Reinhardshagen (Hessen) eilten Feuerwehr und THW zu mehr als 200 Unwettereinsätzen. Sturm und Starkregen hatten auch hier Dächer abgedeckt, sowie Straßen und Keller volllaufen lassen.

