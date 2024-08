Unwetter in Südniedersachsen: Es drohen Gewitter und Starkregen Stand: 01.08.2024 18:56 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Südniedersachsen vor starken Gewittern. Rund um Göttingen, Northeim, Osterode, Goslar und im Solling soll es am Abend zu schweren Unwettern kommen.

Dabei soll es Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde geben, wie der DWD mitteilte. Außerdem soll Starkregen für Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde sorgen. Im weiteren Verlauf der Nacht könnte es lokal in den Landkreisen Holzminden, Hameln-Pyrmont, Hildesheim sowie im nördlichen Harzvorland zu Unwettern und schweren Gewittern kommen. Am Freitagmorgen zieht der Regen dem DWD zufolge ostwärts ab.

