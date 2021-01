Stand: 22.01.2021 11:38 Uhr Unterwasserbecken der Sösetalsperre generalüberholt

Die Sösetalsperre bei Osterode (Landkreis Göttingen) im Harz ist in den vergangenen anderthalb Jahren saniert und modernisiert worden. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen, wie die Harzwasserwerke mitteilten. So wurde in den vergangenen Monaten das Unterwasserbecken generalüberholt. Es dient als Puffer für die große Talsperre nebenan. Dabei wurde den Angaben zufolge unter anderem die Wehranlage modernisiert. Sie biete jetzt einen noch besseren Schutz vor Hochwasser, heißt es. Der Einbau eines zweiten Grundablasses schütze den Unterlauf des Flusses davor, auszutrocknen, weil kontinuierlich Wasser abgegeben werde. Die Arbeiten haben rund fünf Millionen Euro gekostet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.01.2021 | 13:30 Uhr