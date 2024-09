Stand: 25.09.2024 20:58 Uhr Universität Göttingen: Präsident Tolan vor der Abwahl?

Der Präsident der Universität Göttingen, Metin Tolan, steht offenbar kurz davor, abgewählt zu werden. Der Universitätssenat kritisiert in einem Schreiben, das dem NDR vorliegt, unter anderem den Führungsstil des Uni-Präsidenten. Es werde bezweifelt, dass Tolan die Universität aus der aktuellen Krise herausführen könne. Ein Beispiel für seine mangelhafte Leistung sei die gescheiterte Exzellenzinitiative der Universität im Frühjahr. Ein Gespräch zwischen Tolan und dem Senat der Universität sei erfolglos geblieben. Tolan habe "weder Problembewusstsein noch Kritikfähigkeit" erkennen lassen. Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) mahnte zur Besonnenheit und stellte sich hinter den amtierenden Universitäts-Präsidenten. Unterdessen zog Tolan in einem am Dienstag von der Universität veröffentlichten Videovortrag ausführlich Bilanz seiner Amtszeit. Er wolle Gerüchten entgegentreten und dazu beitragen, dass über Fakten gesprochen werden kann, so Tolan. Er gestand er unter anderem ein, dass die Universität zuletzt unter erheblichem finanziellen Druck gestanden habe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.09.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen