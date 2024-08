Stand: 22.08.2024 20:25 Uhr Unimedizin Göttingen: Neues Forschungszentrum eröffnet

An der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ist am Donnerstag ein neues Forschungszentrum eröffnet worden. Im "Heart and Brain Center Göttingen" (HBCG) soll zu Herz-Kreislauf-Krankheiten und dem Nervensystem geforscht werden, teilte die Unimedizin mit. An dem Zentrum würden zwei Forschungsschwerpunkte der UMG räumlich zusammengeführt, um das "komplexe Zusammenwirken von Herz und Gehirn umfassend zu erforschen". Das verspreche auch deshalb einen hohen Erkenntnisgewinn, weil beide Systeme molekulare und funktionelle Gemeinsamkeiten aufwiesen, aber auch miteinander kommunizierten. "Unklar ist bislang noch, welche Mechanismen diesen Wechselwirkungen zugrunde liegen", hieß es. Elf Forschungsgruppen sind den Angaben zufolge im HBCG beheimatet. Das Gebäude wurde laut Unimedizin im Frühjahr 2023 fertiggestellt, nun haben alle Arbeitsgruppen die Räumlichkeiten bezogen. Das Land Niedersachsen und der Bund haben in das neue Forschungszentrum rund 38 Millionen Euro investiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Medizinische Forschung Göttingen