Stand: 04.03.2021 15:20 Uhr Uniklinik Göttingen: Personalkarussell dreht sich weiter

Der Mediziner Lorenz Trümper wird neuer Leiter der Krankenversorgung an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der bisherige Vorstand Martin Siess verlässt die Klinik nach elf Jahren im Amt und wechselt zum 1. Juli in seine Heimatstadt München an das Klinikum rechts der Isar, teilte die Uniklinik mit. Der 54-Jährige verlässt die Uniklinik damit vor Ablauf seiner Amtszeit, die regulär im Dezember endet. Zuvor waren bereits Vorstandssprecher Hayo Kroemer an die Charité nach Berlin und Vorstandsmitglied Sebastian Freytag an eine Klinik im schwäbischen Tuttlingen gewechselt, obwohl ihre Verträge noch nicht abgelaufen waren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.03.2021 | 15:00 Uhr