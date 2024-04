Stand: 12.04.2024 10:27 Uhr Ungewöhnliches Diebesgut: Mann stiehlt mehr als 700 Eimer

In Northeim soll ein Mitarbeiter seine Firma bestohlen haben - und zwar in großem Umfang: Laut Polizei hat der 32-Jährige am Mittwoch und Donnerstag 700 bis 800 Eimer aus einer Lagerhalle geklaut. Die Eimer waren demnach insgesamt rund 1.500 Euro wert. Der Northeimer soll sie dann auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten haben. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min