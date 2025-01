Stand: 07.01.2025 11:57 Uhr Unfall mit Schulbus: 86-jähriger Fußgänger stirbt

Bei einem Unfall in Wittingen (Landkreis Gifhorn) ist ein 86-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann wollte am Dienstagmorgen die Celler Straße überqueren und wurde dabei von einem Schulbus erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Busfahrerin bremste zwar noch, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Ein Polizeibeamter, der auf dem Heimweg vom Nachtdienst war, startete direkt die Reanimation. Er konnte dem 86-Jährigen jedoch nicht mehr helfen. Die Polizei ermittelt jetzt zum Unfall und will klären, ob der Mann den Bus nicht rechtzeitig wahrgenommen hat. Die Jugendlichen im Bus blieben unverletzt und haben den Zusammenstoß nach bisherigen Erkenntnissen nicht wahrgenommen, so die Polizei. Sie setzten ihren Schulweg zu Fuß fort.

