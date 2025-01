Stand: 30.01.2025 15:23 Uhr Unfall beim Parken: Seniorin rammt in Northeim zwei Hauswände

Eine 86-Jährige hat bei Parkmanövern in Northeim zwei Hauswände gerammt und einen 64-jährigen Mann verletzt. Wie die Polizei schilderte, war die Frau am Donnerstag beim rückwärts Ausparken gegen eine Hauswand gefahren. Um den Schaden zu melden, rollte sie laut Polizei auf einen naheliegenden Parkplatz - wo sie aus ungeklärter Ursache vorwärts gegen eine weitere Hauswand und eine Haustür fuhr. Die Glastür sei dabei einem 64-Jährigen, der gerade sein Haus verlassen wollte, gegen den Kopf geschlagen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

