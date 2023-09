Stand: 26.09.2023 13:11 Uhr Unfall auf A7: Pkw prallt am Stauende gegen Lkw - Mann stirbt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallte der 50-Jährige ersten Ermittlungen zufolge ungebremst mit seinem Auto an einem Stauende auf einen Lkw. Die Autobahn musste wegen der Bergungsarbeiten an der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg in Richtung Kassel mehrere Stunden gesperrt werden. Die A7 wurde erst am späten Montagabend wieder freigegeben. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Auf der A7 staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von bis zu 15 Kilometern. Auch die Ausweichstrecke war überlastet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.09.2023 | 19:00 Uhr