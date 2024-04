Stand: 15.04.2024 13:10 Uhr Unfall am Tunnel: Bauarbeiter wird von Radlader erfasst und stirbt

Auf der Baustelle am Rauhebergtunnel auf der ICE-Strecke zwischen Göttingen und Kassel ist am Sonntagnachmittag ein Mann gestorben. Der 33-jährige Bauarbeiter wurde laut Polizeiinspektion Göttingen in der Nähe des Südportals bei Lippoldshausen von einem Radlader erfasst. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er verstarb, sagte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz dem NDR. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einem Unfall aus, die Ursache sei aber noch unklar. Der Radlader wurde von einem 50-jährigen Fahrer gesteuert. Auf dem Platz am Südportal werden Reste des Spezialbetons verarbeitet, der im Tunnel verbaut wird. Seit Dezember lässt die Deutsche Bahn den Rauhebergtunnel aufwändig sanieren. Bis Mai sollen die Arbeiten dauern.

