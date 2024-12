Unbekannter spendet 30.000 Euro an Pfarrgemeinde in Braunschweig Stand: 12.12.2024 16:32 Uhr Drei Umschläge mit jeweils 10.000 Euro wurden in den Briefkasten der Braunschweiger Kirchengemeinde Stöckheim geworfen. Der anonyme Spender hat genau festgelegt, wofür das Geld verwendet werden soll.

Ein Umschlag sei für Brot für die Welt bestimmt, erklärte Wiltrut Becker, Pfarrerin in der Gemeinde Stöckheim, am Mittwoch gegenüber der "Braunschweiger Zeitung" (BZ), die zuerst über die Spenden berichtet hatte. Die Kirchengemeinde unterstütze ein Projekt der Organisation in Uganda. Das Geld solle dort den Bau einer Schule oder eines Waisenhauses ermöglichen, sagte Becker. Die 10.000 Euro aus dem zweiten Umschlag sollen laut der Pfarrerin an die Braunschweiger Obdachlosenhilfe gehen, die dritte Spende soll dem Frauenhaus zugutekommen.

Kirchengemeinde will Spender öffentlich danken

Das Geld werde viel Gutes bewirken, sagte die Pfarrerin der "BZ". Zwei Tage habe sie gebraucht, um die großzügige Spende zu verarbeiten. Alle Spenden sollen laut der Kirchengemeinde noch vor Weihnachten dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Becker betonte, dass es mit der Bekanntmachung der Spende nicht darum gehe, ihre Kirchengemeinde in den Fokus zu rücken, sondern "dem großzügigen Spender öffentlich zu danken".

Regelmäßige anonyme Spenden in Braunschweig

In der Region Braunschweig gibt es schon seit mehr als zehn Jahren immer wieder große anonyme Spenden für soziale Projekte oder Einzelpersonen, die in Not geraten sind. Bereits am Montag hatte nach Angaben der "BZ" ein anonymer Spender 10.000 Euro an das Frauenhaus übergeben.

