Stand: 06.01.2025 13:23 Uhr Unbekannter spendet erneut Geld für Kinder in Uelzen

Ein anonymer Geldgeber hat der Stadt Uelzen zum Jahreswechsel wieder eine Spende zukommen lassen. Bereits seit elf Jahren schicke der Unbekannte Briefe mit einer Geldspende an das Rathaus, sagte Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt (parteilos). "In der Anlage wieder ein Gruß zur Verwendung für die Kinder der Hansestadt", schrieb der Spender den Angaben zufolge. Seinem Brief legte er 850 Euro bei. Der Geldbetrag habe sich von Jahr zu Jahr erhöht, sagte Markwardt. Im vergangenen Jahr übergab die Stadt die Spende nach eigenen Angaben an den Jugendmigrationsdienst, der Kinder bei Hausaufgaben unterstützt.

