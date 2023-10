Stand: 10.10.2023 13:39 Uhr Unbekannter lebt in fremdem Wohnwagen - Polizei ermittelt

In Braunschweig hat eine unbekannte Person offensichtlich unerlaubt über mehrere Tage in einem fremden Wohnwagen übernachtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat die Eigentümerin dies am Montag festgestellt, als sie nach längerer Zeit ihren abgestellten Wohnwagen im Braunschweiger Univiertel aufsuchte. Die Frau habe dabei ein kaputtes Fenster und eine offene Tür bemerkt sowie viele Gegenstände, die ihr nicht gehören. Die alarmierten Beamten stellten dann fest, dass der Fremd-Camper oder die Fremd-Camperin offenbar über das Heckfenster in den Wohnwagen gelangt war. Zudem stellten Besitzerin und Beamte fest, dass der unbekannte Bewohner sich auch Essen in dem Wagen zubereitet hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

