Stand: 16.05.2023 17:25 Uhr Unbekannter Hundehalter schlägt auf Joggerin ein

Eine 26-Jährige ist in Wolfsburg von einem bisher unbekannten Mann körperlich angegriffen und leicht verletzt worden. Laut Polizei joggte die Wolfsburgerin am Sonntag in Begleitung ihres Hundes auf dem Waldweg am Steimker Berg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nähe eines Grillplatzes, zwischen der Nordsteimker Straße und der Reislinger Straße, kam ihr den Angaben zufolge der Unbekannte mit seinem Hund entgegen. Die angeleinten Hunde trafen aufeinander, wobei der Hund des Mannes den anderen angegangen sein soll. Die 26-Jährige habe den Hund zur Seite geschoben und sei weiter gelaufen. Laut Polizei griff der Mann die 26-Jährige plötzlich an und verletzte sie mit Faustschlägen. Noch während die Wolfsburgerin die Polizei verständigte, sei der Mann mit dem Hund geflohen. Der Mann war den Angaben zufolge etwa 40 Jahre alt, korpulent und hatte einen dunkelblonden Haarkranz. Er trug ein mittelblaues T-Shirt mit Motiv und eine Jeans. Der Mann hatte einen kleinen, dickeren schwarzen Hund mit braunen Beinen/Pfoten bei sich. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.05.2023 | 06:30 Uhr