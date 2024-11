Stand: 28.11.2024 13:05 Uhr Unbekannter Exhibitionist: Polizei Goslar sucht Zeugen

In Goslar hat sich in der vergangenen Zeit ein Mann mehreren Frauen gegenüber entblößt, sein Geschlechtsteil gezeigt und dieses berührt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, seien die meisten Taten in der Altstadt begangen worden, weitere aber auch am Rande der Innenstadt. Die Polizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Geschädigten oder Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer (05321) 33 90 melden. Um wie viele Taten es sich genau handelt und in welchem Zeitraum sie passiert sein sollen, will die Polizei noch nicht sagen, teilte ein Sprecher mit. Auch eine Beschreibung des Mannes wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlichen, hieß es.

