Stand: 30.12.2024 16:26 Uhr Unbekannte zerkratzen mehr als 20 Autos in Rittmarshausen

In der Ortschaft Rittmarshausen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag etliche Autos zerkratzt. Laut Polizei wurden zum derzeitigen Stand 22 geparkte Autos unterschiedlicher Marken mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Diese standen den Angaben zufolge in der Gartestraße sowie in der Straße Mahneberg. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich aus. Hinweise zu den Tätern oder Täterinnen gebe es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05504) 94 98 20 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min