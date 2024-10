Stand: 31.10.2024 10:51 Uhr Unbekannte werfen hartgekochte Eier von Autobahnbrücke

Am Mittwochabend haben bislang unbekannte Täter mehrere hartgekochte Eier von einer Autobahnbrücke bei Salzgitter geworfen und dabei mindestens zwei Fahrzeuge getroffen. Nach Polizeiangaben wurde bei dem Vorfall auf der A39 bei Salzgitter-Osterlinde niemand verletzt. Mindestens ein Auto trug jedoch Schäden davon. Eines der Eier flog gegen die Windschutzscheibe am Auto eines 26-Jährigen aus Salzgitter, ein weiteres traf das Dach eines Fahrzeugs. Die Autofahrer hätten besonnen reagiert, teilte die Polizei mit. So habe es keinen Unfall gegeben. Die Beamten bitten Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer (05341) 18 970 bei der Polizei zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min