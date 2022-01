Stand: 08.01.2022 17:38 Uhr Unbekannte überfallen Getränkemarkt in Peine

Am Sonnabend haben zwei Unbekannte einen Getränkemarkt in Peine überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohten sie einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und zwangen ihn, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Die Täter flüchteten mit einem silbernen Auto mit abgeklebten Kennzeichen in Richtung A2. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge gegen 13.30 Uhr im Ortsteil Stederdorf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05171) 99 90 zu melden.

