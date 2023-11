Stand: 16.11.2023 08:58 Uhr Unbekannte sprengen Blitzer in Salzgitter - 80.000 Euro Schaden

Unbekannte haben eine mobile Blitzanlage mit einer Art Sprengsatz attackiert und hohen Schaden angerichtet. Die Tat ereignete sich bereits Ende September, die Polizei machte den Fall aber erst jetzt öffentlich. Der Blitzer stand demnach auf einem Anhänger am Straßenrand in Salzgitter-Lebenstedt. Das Motiv sei unbekannt, so ein Polizeisprecher. Möglicherweise habe jemand aus Wut über ein Knöllchen gehandelt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897-0.

