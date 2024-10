Stand: 09.10.2024 17:52 Uhr Unbekannte sägen Bäume um und blockieren damit nachts Straße

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Kreisstraße 5 bei Hötzum (Landkreis Wolfenbüttel) beinahe einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkte ein 49-jähriger Autofahrer gegen 1.25 Uhr in der Dunkelheit einen Baumstamm, der auf der Straße lag und die Fahrbahn blockierte. Dem Mann sei es durch eine Vollbremsung gelungen, einen Unfall zu verhindern. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Rund 25 Meter hinter dem ersten Baum lag nach Polizeiangaben ein zweiter Stamm quer auf der Straße. Beide Bäume wurden demnach von unbekannten Tätern gefällt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen unter der Telefonnummer (05306) 9 32 23 0.

