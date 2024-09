Stand: 26.09.2024 08:24 Uhr Umgestürzter Baum legt Bahnverkehr bei Peine stundenlang lahm

Ein umgestürzter Baum hat am Mittwoch den Bahnverkehr zwischen Peine und Hämelerwald (Region Hannover) behindert. Dieser war am Nachmittag bei Peine auf die Gleise gefallen. Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Fernzüge wurden laut einem Bahnsprecher ab 16 Uhr über Hildesheim umgeleitet. Züge im Fernverkehr verspäteten sich dadurch, Regionalzüge der Westfalenbahn fielen aus. Die Strecke von Hannover nach Braunschweig konnte den Angaben zufolge am Abend wieder freigegeben werden. Die Gegenrichtung von Braunschweig nach Hannover blieb bis 23.30 Uhr gesperrt.

