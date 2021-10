Stand: 21.10.2021 08:10 Uhr UMG und Klinikum Wolfsburg gründen Medizinercampus

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und das Klinikum Wolfsburg kooperieren bei der Ausbildung und schaffen einen Medizincampus in der Autostadt. Wie das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Mittwoch mitteilte, sollen mit dem neuen Lehrcampus die klinischen Ausbildungskapazitäten der UMG ausgebaut werden. Damit werde ein zweiter klinischer Ausbildungsstandort errichtet und die übrigen der bislang in Göttingen angebotenen Teilstudienplätze im Studiengang Humanmedizin in Vollstudienplätze umgewandelt. Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) zeigt sich irritiert. "Das Klinikum Braunschweig sei als einziger kommunaler Maximalversorger in Niedersachsen geradezu prädestiniert, sich an einer Medizinausbildung in Niedersachsen in einer regional führenden Rolle zu beteiligen", so Markurth.

