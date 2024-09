Stand: 09.09.2024 14:48 Uhr Trauerfeier in Salzgitter eskaliert: Streit und Schuss auf Auto

In Salzgitter ist am Sonntag eine Trauerfeier eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, waren mindestens zwei Männer in Streit geraten. Die Hintergründe seien unklar. Bei der Auseinandersetzung habe ein 35-Jähriger einen 48-Jährigen leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Auch der 35-Jährige trug Verletzungen davon: Er wurde mit einer heißen Flüssigkeit übergossen und erlitt Verbrennungen, die in einer örtlichen Klinik behandelt wurden. Der Täter sei noch nicht identifiziert, so die Polizei. Zudem sei ein Schuss auf ein geparktes Auto abgeben worden. Verletzt wurde dadurch niemand. Ob und wie die Vorfälle zusammenhängen, müssten Ermittlungen klären, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei stellte die Waffe und Beweismittel sicher. Wer den Schuss abgeben hatte, ist ebenfalls unklar. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter