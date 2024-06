Stand: 24.06.2024 09:27 Uhr Transporterfahrer begeht ganze Reihe von Verstößen

Die Polizei hat in Schöningen (Landkreis Helmstedt) einen 63-Jährigen erwischt, dem sie gleich mehrere Vergehen vorwirft. Den Beamten war am Sonntag aufgefallen, dass das Kennzeichen des Husumer Fahrzeugs nicht den Vorschriften entsprach. Bei der Kontrolle verstrickte sich der Mann dann laut Polizei in Widersprüche. So versuchte er sich zunächst als sein Bruder auszugeben. Dann stellte sich heraus, dass sein Führerschein seit fünf Jahren nicht mehr gültig ist. Ein Drogenschnelltest ergab außerdem, dass der Fahrer Marihuana konsumiert hatte. Die Polizei ordnete einen Bluttest an, leitete Strafverfahren ein und schrieb Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

