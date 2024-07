Stand: 08.07.2024 13:50 Uhr Touristen im Okertal vor steigendem Wasser gerettet

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben ein Touristenpaar samt drei Hunden im Okertal bei Goslar gerettet. Das Paar weilte mit den Tieren nach Angaben der Polizei Goslar auf der "Verlobungsinsel", als es vom steigenden Wasser eingeschlossen wurde. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Sofort seien die Schleusen an der Okertalsperre geschlossen worden, so dass der Wasserpegel sank. 20 Minuten später konnten die Rettungskräfte zum Flussbett vordringen. Ein Polizeibeamter klemmte sich zwei Hunde unter den Arm und brachte sie ans Ufer. Frauchen und Herrchen wurden mit dem dritten Hund von den Einsatzkräften über die nassen Felsen an Land geleitet. Alle waren wohlauf, eine medizinische Versorgung war laut der Polizei nicht notwendig.

