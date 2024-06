Stand: 14.06.2024 08:54 Uhr Tote in Altkleidercontainer: Polizei warnt vorm Teilen von Fotos

Nach dem Tod einer 36-jährigen Frau in Peine kursieren Fotos und Videos des Opfers im Internet. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass Unbekannte vor dem Eintreffen der Rettungskräfte entsprechende Aufnahmen gemacht haben. Vor allem Jugendliche würden sich die Aufnahmen zuschicken, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten appellieren daher an Eltern und Lehrkräfte, aufmerksam zu sein. Den Urhebern und Verbreitern der Fotos und Videoaufnahmen droht zudem eine Strafe, unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung. Zuerst hatte die "Peiner Allgemeine Zeitung" berichtet. Die 36-jährige Frau hatte am Sonntag versucht, in einen Altkleidercontainer zu klettern. Dabei hatte sie sich den Hals eingeklemmt und war erstickt. Die Obduktionsergebnisse deuten laut Polizei auf einen tragischen Unglücksfall hin.

Weitere Informationen Frau stirbt in Altkleidercontainer: Polizei befragt Zeugen Die Ermittlungen im Fall der Toten in Peine dauern an. Es geht darum, ein Fremdverschulden auszuschließen. (11.06.2024) mehr

