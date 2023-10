Stand: 15.10.2023 12:08 Uhr Tödlicher Unfall: Zwei Autos prallen in Wolfsburg zusammen

Im Wolfsburger Ortsteil Hattorf sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 72 Jahre alter Autofahrer wurde tödlich verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 37-jährige Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Die Straße wurde gesperrt, Polizei, Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Wie es zu dem Unglück kam, will die Polizei nun ermitteln.

