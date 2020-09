Stand: 23.09.2020 09:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tierschützer üben Kritik an Kleintierhilfe

Tierschützer haben die Kleintierhilfe im Landkreis Wolfenbüttel kritisiert. Die Zustände an und in der Tierschutzstation in Schöppenstedt seien unhygienisch und unhaltbar, zitiert die "Braunschweiger Zeitung" die Tierschützer. Mittlerweile habe die Leiterin der Kleintierhilfe die Wohnung verlassen. Viele Tiere seien verschwunden. Landkreis und Staatsanwaltschaft ermitteln.

