Stand: 25.10.2023 06:44 Uhr Tieffliegender Hubschrauber in Südniedersachsen unterwegs

Ein Hubschrauber fliegt in diesen Tagen in nur etwa 80 Metern Höhe über die Landkreise Goslar und Northeim hinweg. Dabei sollen neue wissenschaftliche Messsysteme erprobt werden, sagte Elke Fries von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Der Hubschrauber sammelt aus der Luft wichtige Daten über die Eigenschaften des Bodens. Wie er das am besten macht, soll herausgefunden werden. An den Messdaten könne abgelesen werden, wie fruchtbar zum Beispiel der Boden ist, so Fries. Das sei für die Landwirtschaft wichtig. Verglichen mit der klassischen Entnahme von Bodenproben sei die Messung aus der Luft schneller und kostengünstiger. Der Hubschrauber fliegt noch bis voraussichtlich Donnerstag über Ellierode und Bruchhof (beide Landkreis Northeim) und über Fürstenhagen bei Seesen und Langelsheim (beide Landkreis Goslar). Die Daten werden anschließend ausgewertet und analysiert. Erste Ergebnisse sollen dann im nächsten Jahr vorliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.10.2023 | 07:30 Uhr