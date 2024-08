Stand: 26.08.2024 10:49 Uhr Theater-Sanierung in Göttingen: Stadt zieht Notbremse

Die Stadt Göttingen hat wegen knapper Kassen die Sanierung des Deutschen Theaters für 178,3 Millionen Euro teilweise gestoppt. Stattdessen sollen zunächst 1,9 Millionen Euro in sicherheitsrelevante Maßnahmen und zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs investiert werden, hieß es am Freitag. Kritik daran übte unter anderem der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU). Er sprach von einem "Schlag ins Gesicht des Theaters". Es brauche valide Planungen, um Land und Bund mit ins Boot zu holen, so Güntzler. Deshalb hätten früher bereits Förderanträge nicht gestellt werden können, das drohe nun erneut. Auch die Landtagsabgeordnete Carina Hermann (CDU) forderte, die Sanierungsarbeiten mit Geldern von Stadt, Bund und Land zu finanzieren. Mittel aus dem Bundesförderprogramm KulturInvest sind nach Angaben der Stadt bereits beantragt worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen