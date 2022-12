Stand: 10.12.2022 16:28 Uhr Tag der Ehrenamtlichen: Niedersachsen zeichnet 40 Bürger aus

Zum "Tag der Ehrenamtlichen" hat das Land Niedersachsen am Sonnabend 40 engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Südostniedersachsen ausgezeichnet. Bei einem Festakt in Goslar überreichten ihnen Ministerpräsident Stephan Weil, Wissenschaftsminister Falko Mohrs (beide SPD) und Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) Urkunden. Die Ehrenamtlichen kommen nach Angaben der Staatskanzlei aus den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Göttingen, Helmstedt, Northeim, Wolfenbüttel sowie den Städten Braunschweig, Goslar, Göttingen, Salzgitter und Wolfsburg. Er freue sich, dass er engagierte Menschen aus unterschiedlichen Bereichen ehren könne, sagte Weil. So seien die Ausgezeichneten unter anderem im Sport, im Naturschutz, in der Kultur, in der Flüchtlingshilfe oder in sozialen Einrichtungen aktiv. Die Bandbreite zeige, "dass ehrenamtliches Engagement für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt unerlässlich ist".

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement