Stand: 26.08.2024 15:41 Uhr Suche nach mutmaßlichem Handtaschenräuber: Mann meldet sich

Nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf im Fall eines Handtaschenraubs in Braunschweig hat sich der abgebildete Verdächtige nach wenigen Stunden gemeldet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Weitere Ermittlungen sollen nun klären, ob sich der Tatverdacht gegen den Mann bestätigt. Die Beamten suchen den Täter eines Raubüberfalls auf eine 87 Jahre alte Frau. Ein Mann soll der Seniorin am Abend des 8. April im Stadtteil Mascherode kurz nach dem Aussteigen aus einem Bus auf der Straße die Handtasche entrissen haben. Dabei stürzte die 87-Jährige und verletzte sich leicht.

