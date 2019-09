Stand: 27.09.2019 19:05 Uhr

Suche nach Frank N. in Sarstedt und Hannover

Der mutmaßliche Gewaltverbrecher Frank N. ist weiter auf der Flucht. Der 52-Jährige soll am Donnerstag in Göttingen auf offener Straße seine 44-jährige Ex-Freundin getötet haben. Am Freitagabend suchten Beamte mit einem Großaufgebot unter anderem in Sarstedt in einer Kleingartenkolonie nach dem 52-Jährigen. Das Suchgebiet war am Abend ausgeweitet worden: Neben dem Landkreis Hildesheim waren Spezialkräfte auch in Hannover im Einsatz. Allerdings konnte der Verdächtige auch dort nicht gefunden werden. Vorher war die Polizei Hinweisen aus Rössing in der Gemeinde Nordstemmen nachgegangen. Mit zahlreichen Einsatzkräften sowie mit Spürhunden, Drohnen und Hubschraubern fahnden die Beamten nach dem Mann. Die Suche soll in der Nacht fortgesetzt werden.

Göttingen: Tatverdächtiger weiter auf der Flucht NDR//Aktuell - 27.09.2019 14:00 Uhr Die Polizei fahndet weiter nach dem 52-jährigen Frank N., der in Göttingen eine Frau getötet haben soll. In Elze bei Hildesheim konnte er nun offenbar aus einem Zug entkommen.







Verdächtiger schlug Zugfenster ein und entkam

Am Freitagmorgen hatten Mitarbeiter der privaten Bahngesellschaft Metronom den Gesuchten in einem Zug erkannt und die Polizei gerufen. Die Fahrgäste seien daraufhin unauffällig in einen anderen Wagen gebracht worden, sagte ein Metronom-Sprecher NDR 1 Niedersachsen. Der 52-Jährige wurde in dem Zugteil eingesperrt. Anschließend wurde der Zug mit 120 Reisenden gestoppt und von der Bundespolizei geräumt. Aber noch bevor die Polizei den Göttinger fassen konnte, soll er mithilfe eines Nothammers das Fenster eingeschlagen haben und am Bahnhof Elze aus dem Zug geflüchtet sein.

Bahnstrecke Göttingen-Hannover stundenlang lahmgelegt

Die Polizei durchkämmte das Gebiet rund um den Bahnhof - erfolglos. Der Zugverkehr auf der Nord-Süd-Trasse war nach Angaben der Deutschen Bahn am Vormittag wegen des Polizei-Einsatzes für mehrere Stunden lahmgelegt. Inzwischen ist die Strecke Göttingen-Hannover wieder freigegeben. Auch die Sperrung des Bahnhofs Elze wurde aufgehoben. Einschränkungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn infolge des Einsatzes gibt es ebenfalls nicht mehr.

Tatverdächtiger kontaktierte die Polizei

Thomas Breyer, Leiter der Göttinger Kriminalpolizei, sagte im Gespräch mit dem Nachrichtenportal "Welt.de", der Flüchtige habe sich mehrfach selbst bei der Polizei gemeldet. Weil der Akku seines Mobiltelefons leer gewesen sei, habe er mehrere Passanten um ein Telefonat mit deren Handy gebeten. Zuletzt habe er gestern Abend mit der Polizei gesprochen und sich nach dem Befinden der 44-Jährigen erkundigt. Ihm sei offenbar nicht bewusst gewesen, dass die Frau gestorben ist, so Breyer.

Opfer und Täter hatten eine Beziehung

Frank N. soll im Göttinger Stadtteil Grone mit der 44-Jährigen in Streit geraten sein. Danach hat er die Frau laut Polizei massiv angegriffen und sie so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb. Wie NDR 1 Niedersachsen unter Berufung auf die Polizei berichtet, waren die beiden in der Vergangenheit ein Paar. Informationen darüber, wie und wann die Beziehung zu Ende gegangen ist, gab es nicht. Nach Angaben der Polizei wollten Zeugen der Frau helfen. Der Tatverdächtige habe daraufhin auch sie attackiert. Eine 57-jährige Frau sei lebensgefährlich verletzt worden, zwei weitere Zeugen hätten leichte Verletzungen erlitten.

Der Gesuchte ist möglicherweise bewaffnet

Die Polizei warnt davor, den Flüchtigen anzusprechen. Er sei vermutlich gefährlich und bewaffnet. Wer ihn sehe, solle die Polizei unter der Notrufnummer 110 kontaktieren. Autofahrer im Raum Hildesheim werden aufgefordert, keine Anhalter mitzunehmen. Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Polizei etwa 1,80 Meter groß, trägt eine markante Brille und war zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Die Ermittler haben auch zwei Fotos von Frank N. veröffentlicht. Hinweise zu dem 52-Jährigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0551) 491 30 00 entgegen.

Mehrfach wegen Vergewaltigung verurteilt

Der mutmaßliche Täter ist der Polizei seit Langem bekannt. Bereits als Heranwachsender wurde er zweimal wegen Vergewaltigung zu Jugendstrafen verurteilt. Im Alter von 27 Jahren erhielt er eine sechsjährige Freiheitsstrafe, ebenfalls wegen Vergewaltigung. 2001 wurde er aus dem Gefängnis entlassen.

