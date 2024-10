Stand: 10.10.2024 14:00 Uhr Depressionen: Besonders viele Menschen in Salzgitter erkrankt

In Salzgitter leiden im Verhältnis die meisten Menschen in Niedersachsen an Depressionen. Das geht aus einer Studie der Krankenkasse AOK hervor. Demnach waren 2022 rund 14,8 Prozent der Einwohnenden in Salzgitter betroffen, das ist der höchste Wert in Niedersachsen. Den niedrigsten Anteil gab es in Rotenburg mit 9,2 Prozent. Insgesamt litten in Niedersachsen knapp eine Million Menschen an Depressionen. Besonders Frauen, vor allem in höheren Altersgruppen, sind laut der Erhebung häufiger betroffen. Die Daten stammen aus dem "Gesundheitsatlas Deutschland" und wurden zum Welttag der seelischen Gesundheit veröffentlicht. Bundesweit sind insgesamt mehr Menschen an Depressionen erkrankt. Als Gründe vermuten Experten die Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit einhergehende Einsamkeit.

Depression: Hilfe für Betroffene Telefonseelsorge: anonyme, kostenlose Beratung rund um die Uhr, Tel. (0800) 111 0 111 oder ( 0800) 111 0 222

oder ( Kinder- und Jugendtelefon "Nummer gegen Kummer": kostenlose Beratung, Tel. 116 111 . Elterntelefon: (0800) 111 05 50

. Elterntelefon: Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe: Tel. (0800) 33 44 533 . Die Deutsche Depressionshilfe bietet einen Selbsttest sowie eine Übersicht zu regionalen Angeboten.

. Die Deutsche Depressionshilfe bietet einen Selbsttest sowie eine Übersicht zu regionalen Angeboten. Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Krankenkassen: 116 117

Deutsche Depressionsliga e.v.

Bei Suizidgedanken bietet die Ambulanz der psychiatrischen Abteilung einer Klinik vor Ort sofortige Hilfe.

