Stand: 21.11.2024 15:33 Uhr Studie: Wolfsburg ist die nachhaltigste Stadt Deutschlands

In einem Städtetest der Zeitschrift "Wirtschaftswoche" hat sich Wolfsburg den ersten Platz als nachhaltigste Stadt Deutschlands gesichert. In der Studie wurden die 72 kreisfreien deutschen Großstädte auf ihre ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit geprüft. Wolfsburg punktete insbesondere im Bereich der nachhaltigen Ökonomie. Die VW-Stadt hat laut der Studie bundesweit die höchste Ingenieursdichte, die zweitmeisten Patent-Anmeldungen und die zweitbeste Ladeinfrastruktur. Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) sagte, es sei toll, dass Wolfsburg nicht nur mit anderen Städten mithalten könne, sondern in diesem Bereich deutschlandweit Vorreiter sei. Die Studie hob zudem hervor, dass in Wolfsburg nur zwei Prozent der Jugendlichen ohne Abschluss von der Schule abgehen.

