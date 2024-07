Stand: 22.07.2024 08:28 Uhr Strohballenpresse fängt Feuer und entzündet Stoppelfeld

Am Samstagnachmittag ist in Hardegsen (Landkreis Northeim) eine sogenannte Ballenpresse in Brand geraten. Wie die Polizei Northeim am Montag mitteilte, entstand das Feuer, während Strohballen gepresst wurden. Demnach brannte auch das darunter liegende Stoppelfeld. Schlimmeres konnte laut Kreisfeuerwehr Northeim verhindert werden, weil der Fahrer den Traktor in letzter Sekunde abkoppelte. Rund 50 Einsatzkräfte aus der Umgebung waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Außerdem kamen weitere Landwirte mit Traktoren und Pflügen dazu. Sie zogen Schneisen um die Brandstelle und verhinderten so eine Ausbreitung des Feuers. Die Ballenpresse wurde laut Polizei vollständig zerstört. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache für den Brand soll nun ermittelt werden.

