Stand: 31.07.2024 12:06 Uhr Strohballen in Brand gesetzt - 16-Jähriger tatverdächtig

Auf einem Feld an der Bundesstraße 290 in Königslutter (Landkreis Helmstedt) sind am Dienstagabend insgesamt 38 Strohballen in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück verhindern können, hieß es. Als mutmaßlicher Brandstifter sei ein 16-Jähriger ermittelt worden. Zeugen hätten die Beamten zu dem Verdächtigen geführt. Er konnte den Angaben zufolge am Bahnhof in Königslutter angetroffen werden. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,58 Promille, außerdem gab der Jugendliche an, Cannabis konsumiert zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass noch eine weitere Person beteiligt war. Nach dem Komplizen werde noch gefahndet, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min