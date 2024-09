Stand: 23.09.2024 11:12 Uhr Streit zwischen zwei Gruppen in Salzgitter endet in Schlägerei

Ein Streit zwischen mehreren Personen ist am Samstagabend in Salzgitter-Lebenstedt eskaliert. Wie die Polizei Salzgitter am Sonntag mitteilte, gingen zuvor mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Gemeldet wurde dabei eine Auseinandersetzung an der Grünanlage vor der Stadtbibliothek. Einige Zeugen sprachen laut Polizei von zehn, andere von 40 Beteiligten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte nur noch auf zwei Jugendliche. Die 14- und 18-Jährigen waren beide leicht verletzt. Den ersten Ermittlungen zufolge endete der Streit mit einer Schlägerei. Die Polizei Salzgitter hat zwei Tatverdächtige ermittelt. Sie bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (05341) 189 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter