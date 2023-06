Streit um Leihmutterschaft: Gekündigter Domkantor klagt erneut Stand: 23.06.2023 14:51 Uhr Der gekündigte Braunschweiger Domkantor Gerd-Peter Münden hat im Streit mit der evangelischen Landeskirche eine weitere Klage eingereicht - dieses Mal wegen Rufschädigung.

Er wende sich mit der Klage am Arbeitsgericht Braunschweig gegen Aussagen des braunschweigischen Landesbischofs Christoph Meyns zum Thema Leihmutterschaft, sagte Münden am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Durch dessen Äußerungen in einer Sendung des Deutschlandfunks vom 10. Mai sehe er seinen Ruf geschädigt. Er klage auf Schmerzensgeld und Schadensersatz. Münden war im März 2022 wegen seiner Pläne, mit seinem Ehemann eine Leihmutter in Kolumbien zu beauftragen, fristlos entlassen worden. Er befindet sich seitdem in einem Rechtsstreit mit der Landeskirche.

VIDEO: Leihmutterschaft: Kirche verliert Rechtsstreit mit Domkantor (16.09.2022) (2 Min)

Landeskirche verweist auf Alter des Interviews

In der Radiosendung habe der Bischof ihm unterstellt, er behandle "Kinder als Ware" und beteilige sich "sozusagen an einer Form des internationalen Menschenhandels", sagte Münden. Dadurch sehe er auch die politische und wirtschaftliche Unterstützung seiner Kinderprojekte gefährdet. Der Sprecher der braunschweigischen Landeskirche, Michael Strauß, sagte auf Nachfrage, das Interview mit dem Landesbischof sei bereits im April 2022 geführt und später für einen Podcast erneut veröffentlicht worden. In dem damaligen Gespräch sei es um eine generelle Einordnung zur Leihmutterschaft gegangen. "Es ist keine aktuelle Einlassung des Landesbischofs zum konkreten Fall Münden."

Arbeitsgericht erklärte Kündigung für unwirksam

Das Arbeitsgericht Braunschweig hatte die Kündigung Mündens im September 2022 für unwirksam erklärt. Es lägen keine Loyalitätspflicht-Verletzungen oder andere Gründe für eine außerordentliche Kündigung vor. Gegen das Urteil legte die Landeskirche Berufung ein, über die das Landesarbeitsgericht Hannover am Dienstag (27. Juni) verhandelt. Münden arbeitete seit 1999 als Domkantor in Braunschweig. Er leitete Deutschlands größte Domsingschule mit rund 600 Kindern und Erwachsenen in 21 Chören. Für "Klasse! Wir Singen" erhielt er 2011 den niedersächsischen Verdienstorden. Seit seiner Kündigung ist der 57-Jährige als Musiklehrer an einem Gymnasium tätig.

