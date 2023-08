Stand: 18.08.2023 07:10 Uhr Streit um Arbeitgebernachweise für Kitas in Braunschweig

Braunschweiger Eltern könnten demnächst für die Betreuung in städtischen Kitas Arbeitgebernachweise vorlegen müssen. Das will die Stadtverwaltung dem Rat vorschlagen. Mit den Nachweisen sollen die Eltern beweisen, dass ihr Kind eine Kita-Betreuung benötigt, die über die gesetzlich festgeschriebene Mindestzahl von sechs Stunden täglich hinausgeht. Hintergrund ist ein massiver Personalmangel in den städtischen Kitas. In anderen Regionen sind solche Nachweise bereits üblich. Der Arbeitgeberverband Region Braunschweig kritisiert den Vorschlag jedoch. Das sei ein Rückschlag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bringe mehr Bürokratie für Unternehmen, Mitarbeiter und Kitas, so Verbands-Hauptgeschäftsführer Lars Alt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.08.2023 | 08:30 Uhr