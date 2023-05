Stand: 15.05.2023 07:36 Uhr Streit auf Spielplatz: Vater in Peine verprügelt

Nach dem Besuch eines Spielplatzes in Peine sollen am Sonnabend mehrere Mitglieder einer Familie einen anderen Vater verprügelt haben. Grund sei ein Streit zwischen Kindern gewesen, teilte die Polizei mit. Der Vater war demnach mit seinen sieben Jahre alten Zwillingen und einem sechs Jahre alten Kind auf dem Spielplatz. Vor den Augen seiner drei Kinder sollen acht bis zehn Erwachsene auf den am Boden liegenden Vater eingetreten haben. Der 33-Jährige sei dabei verletzt und mit Wunden im Gesicht ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei trugen die Täter teilweise Motorradhelme. Sie flohen, bevor die Beamten eintrafen. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass es sich bei den Angreifern um Mitglieder einer Großfamilie handelte. Um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden, sei ein Großeinsatz ausgelöst worden. Dieser Einsatz dauerte bis in die Nacht zum Sonntag. Die Polizei ermittelt weiter.

