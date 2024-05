Stand: 12.05.2024 11:22 Uhr Streit an Waschanlage: 18-Jähriger schlägt Mann ins Gesicht

In Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) ist am Samstag ein Streit an einer Waschanlage eskaliert. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben zufolge hatte sich ein 18-jähriger Mann mit seinem Pkw vorgedrängelt. Ein Mann habe den 18-Jährigen auf sein Fehlverhalten hingewiesen, woraufhin dieser ihm unvermittelt dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Der Mann wurde demnach so stark im Gesicht verletzt, dass er von einem Arzt versorgt werden musste. Der 18-Jährige habe zudem weitere Menschen verbal eingeschüchtert. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Die Beamten bitten Zeugen oder womöglich weitere Betroffene, sich unter der Telefonnummer (05382) 953 90 beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden.

