Stand: 22.12.2023 19:17 Uhr Stoffhund gefunden: Welches Kind vermisst sein Kuscheltier?

Die Polizisten in Salzgitter "möchten noch vor Weihnachten das Kind glücklich machen, welches möglicherweise seinen Stoffhund verloren hat", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung der Polizei. Freundliche Finder hatten laut Polizei das Kuscheltier in der Polizeistation im Stadtteil Thiede abgegeben. Gefunden wurde der Hund demnach in Thiede im Bereich Brotweg/Danziger Straße. Die Polizisten hoffen nun, dass sich das Kind bei den Kollegen in der Polizeistation meldet, "damit wir die Zusammenführung organisieren können". "Es wäre doch wunderbar, wenn beide das Weihnachtsfest zusammen verleben könnten", finden die Beamten in Salzgitter.

